JAKARTA - MNC E-Commerce kembali menebar kegembiraan dan hadiah. Program spesial Kali ini untuk ikut memeriahkan hari ulang tahun ke-32 MNC Group.

Platform e-Commerce milik MNC Group ini menggelar Parade Live Shopping MNC E-Commerce. Parade Live Shopping MNC E-Commerce merupakan dukungan sepenuh hati dari MNC Shopping (eMSHOP), The F Thing, dan Aladin Mall kepada masyarakat yang sudah senantiasa memajukan MNC Group dengan mengonsumsi seluruh produk MNC E- Commerce dan layanan lain dari MNC Group.

Kegiatan Parade Live Shopping ini diadakan 1 hingga 4 November 2021 oleh u eMSHOP, The F Thing, dan Aladin Mall dengan serangkaian kegiatan, berupa Live Shopping, Live Cooking, dan Beauty Live Class.

eMSHOP akan mengadakan parade live shopping dan live cooking dengan menghadirkan Masterchef Firhan Ashari, Runner Up Masterchef Season 6. Saksikan keseruan aksi masak Firhan bersama Host eMSHOP. Akan ada special price untuk produk pilihan, flash sale, dan hadiah Giveaway lainnya. Catat tanggal live pada 1 November 2021 di Instagram @officialrcti dan 4 November 2021 di Aplikasi RCTI+ .

The F Thing akan mengadakan Beauty Live Class untuk memberikan tips and trick terkait memilih produk kecantikan dan makeup tutorial Korean looks. Bagi Anda pencinta makeup Korean looks wajib untuk menonton ini. Pada live ini akan ada voucher untuk pembelian product soulyu, catat tanggalnya pada 4 November 2021 di Instagram @officialrcti dan @thefthingworld

Aladin Mall akan mengadakan live shopping pada 3 November 2021 di Instagram @officialrcti dan akan ada diskon flash sale dan hotel. Pada 4 November 2021, seluruh MNC E-Commerce akan membagikan Spesial Flash Sale mulai Dari 32 ribu, Unlimited Cashback Voucher, GIVEAWAY Produk Jutaan Rupiah. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan follow instagram @ officialrcti , @officialmnctv, @officialgtv , @emshop_officials , @thefthingworld , dan @misteraladin . MNC E-Commerce yang berada di bawah MNC Group ini menjadi penyedia kebutuhan sehari-hari, penyedia travel yang penuh kenyamanan, dan penyedia kebutuhan fashion Anda, dan lainnya yang terlengkap dan paling mengikuti tren dan minat masyarakat.