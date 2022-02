JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa berkomitmen untuk memberikan edukasi seputar dunia pasar modal termasuk melalui penayangan Instagram Live.

Memasuki pertengahan kuartal pertama di tahun 2022, IHSG mampu memberikan return yang cukup atraktif sebesar 3,43% secara YTD per Selasa (15/02/2022).

Terdapat beberapa katalis positif dari segi makro ekonomi yang mendorong terjadinya hal ini. Seperti mulai pulihnya daya beli masyarakat yang direfleksikan dari nilai IKK, data PMI, dan penjualan retail yang berada pada level normalnya; pulihnya penyaluran kredit perbankan; dan rilis keuangan beberapa emiten yang membukukan pertumbuhan cukup impresif untuk periode buku 2021.

Faktor risiko pasar apa yang akan berdampak kurang baik bagi market? Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari adanya kenaikan transmisi harian COVID-19 yang telah mencapai level all time high-nya, bahkan di Indonesia mampu memecahkan rekor sebelumnya saat varian Delta?.

Begitu pula dinamika global perlu dicermati. Termasuk misalnya dampak yang terjadi akibat adanya ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina.

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live Research Corner MNC Sekuritas hari ini yang bertajuk โ€œMoving Toward Stormy Market and How to Survive!โ€.

Instagram Live ini akan dipandu oleh Host Digital Marketing MNC Sekuritas Farah Almaida dan narasumber Economist & Fixed Income Analyst MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang. Saksikan Instagram Live ini hanya di akun @mncsekuritas dan @motiontradeide hari ini, Kamis (17/02/2022) pukul 16.00 โ€“ 17.00 WIB!

