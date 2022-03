JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa mendukung edukasi pasar modal bagi para nasabah dan khalayak luas. Salah satunya dengan memanfaatkan IG Live.

Melewati kuartal pertama tahun 2022, IHSG cenderung bergerak menguat di tengah sentimen pasar seperti kenaikan suku bunga The Fed, konflik Rusia Ukraina, kembali merebaknya COVID-19 di Tiongkok, pelonggaran PPKM, hingga rilis laporan keuangan emiten 2021.

Seberapa besar dan bagaimana pengaruh sentimen tersebut terhadap pergerakan IHSG di kuartal pertama 2022 serta sektor-sektor apa saja yang diuntungkan? Bagaimana peluang IHSG dan sektor-sektornya di kuartal kedua 2022?

Simak ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner bertajuk “Yuk, Review IHSG 1Q22” pada Kamis (31/03/2022) pukul 16.00 WIB.

IG Live ini akan menghadirkan Research Analyst MNC Sekuritas Tirta Citradi dan Research Analyst MNC Sekuritas Aqil Triyadi. Simak IG Live ini hanya melalui akun IG @mncsekuritas!

