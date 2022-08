JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, kini MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Investasi memberikan peluang bagi Anda untuk dapat mencapai tujuan dan memiliki keuangan yang ideal di masa depan. Salah satu investasi yang menjadi incaran investor yaitu saham yang ditawarkan oleh emiten yang akan melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Harga saham IPO ini bisa saja melambung para periode awal melantai di bursa, sehingga diminati para investor. Selain menguntungkan, proses pemesanan saham IPO juga kian mudah dengan adanya e-IPO.

BACA JUGA:Segera IPO, Bio Farma Bakal Bentuk Perusahaan Baru

Sistem e-IPO merupakan sistem penawaran umum berbasis digital yang dapat Anda akses di mana saja dan kapan saja. e-IPO telah terintegrasi di aplikasi MotionTrade, sehingga investasi saham yang akan listing maupun sudah listing ada dalam satu aplikasi pada Menu ‘e-IPO’. Agar investasi semakin praktis, simak 3 keuntungan e-IPO yang telah dirangkum oleh MotionTrade berikut ini:

1. Pendebetan dari Rekening Dana Nasabah (RDN)

Sebelum ada e-IPO, investor harus menyediakan dana di rekening penampung, sehingga bisa saja ada pengembalian dana setelah alokasi. Dengan e-IPO, Anda tidak perlu repot melakukan transfer ke rekening penampung karena dana pemesanan langsung di-debet dari Rekening Dana Nasabah (RDN) Anda. Proses pemesanan dan pembayaran menjadi lebih efisien.

2. Informasi Lengkap IPO Terbaru

Sebelum e-IPO, investor perlu proaktif dalam mencari informasi IPO terbaru. Saat ini, Anda dapat mengakses halaman e-IPO dan memperoleh informasi IPO terbaru tanpa perlu repot mencari informasi ke sana kemari. Informasi mengenai emiten yang akan listing, jadwal, hingga prospektus dan informasi pendukung lainnya tersedia lengkap di aplikasi MotionTrade.

3. Partisipasi Semua Investor Tanpa Batas

Sebelum ada e-IPO, investor yang bisa berpartisipasi di satu penawaran umum terbatas hanya di penjamin emisi pelaksana dan sindikasi saham saja. Setelah ada e-IPO, seluruh investor dari perusahaan efek mana pun dapat berpartisipasi asalkan telah memiliki SID, SRE, dan RDN. Anda tinggal melakukan pemesanan melalui Menu e-IPO di aplikasi MotionTrade.

Sistem pemesanan saham IPO sangat mudah dengan full online pakai aplikasi MotionTrade! Dengan Fitur ‘Open Account’, Anda dapat langsung membuka rekening saham sekaligus reksa dana melalui smartphone anda di mana pun dan kapan pun. Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas serta jelajahi seamless experience dengan mengunduh aplikasi MotionTrade di Google PlayStore dan Apple AppStore melalui onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!