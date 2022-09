JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal dalam melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner.

Berinvestasi sering kali dianggap sebagai suatu langkah yang membutuhkan modal besar, sehingga banyak orang ragu untuk memulai investasi. Namun, di era modern saat ini, investasi kian menjamur dan dapat dilakukan meskipun dengan dana terbatas, salah satunya investasi saham. Investasi saham memang kerap kali dianggap memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memahami strategi dalam berinvestasi, salah satunya value investing.

Baca Juga: IG Live Hari Ini: Nikmati Kebebasan Finansial dengan Berinvestasi

Value investing merupakan salah satu strategi dalam berinvestasi di pasar saham yang diperkenalkan pertama kali oleh Benjamin Abraham pada abad ke-20. Selain Benjamin Abraham, value investing ini telah diterapkan pula oleh Warren Buffet, bahkan diikuti oleh investor Tanah Air yaitu Lo Kheng Hong yang telah terbukti sukses.

Baca Juga: Tips MotionTrade: Mengenal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Fungsinya

Meskipun telah diterapkan sejak lama, para investor terutama pemula, perlu lebih memahami prinsip value investing agar dapat memperoleh return yang maksimal. Dalam edisi Research Corner kali ini, MNC Sekuritas akan membedah bagaimana strategi value investing di pasar saham dengan modal terbatas namun menghasilkan return besar.

Baca Juga: Beli Produk Asuransi Bikin Rugi? Apakah Benar?!

Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner dengan topik “Modal Cekak, Cuan Tumpah-tumpah dari Value Investing, Gimana Caranya?” pada Kamis (01/09/2022) pukul 16.00 WIB. Ulasan IG Live ini akan dibawakan oleh narasumber Economist & Fixed Income Analyst MNC Sekuritas Tirta Citradi.

Saksikan IG Live ini melalui akun IG @mncsekuritas! Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!