JAKARTA - Harga saham PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) tancap gas di hari pertama melantai di bursa, pada perdagangan Rabu (9/11/2022).

Menilik data perdagangan, emiten jasa akomodasi hotel dan restoran itu melejit 31,33% hingga ke level Rp197, setelah dibuka menanjak 18,00% di harga Rp177. Adapun KDTN mematok harga perdana di Rp150 per saham.

Hingga pukul 09:31 WIB, sebanyak 142,65 juta saham KDTN dijualbelikan di pasar senilai Rp26,08 miliar. Frekuensi investor mencapai 17.013, dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp228,75 miliar.

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, KDTN melepas 250 juta saham barunya ke publik, atau sebanyak 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor pasca initial public offering (IPO). KDTN mengharapkan dapat meraup dana segar sebanyak Rp37,5 miliar.

KDTN juga menerbitkan sebanyak 50 juta waran seri I, atau setara dengan sebanyak-banyaknya lima persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penerbitan waran seri I.

Per satu waran seri I tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang lima saham baru hasil penawaran umum, di mana setiap satu waran seri I mewakili hak untuk ditukar dengan satu saham biasa atas nama, dengan nilai nominal sebesar Rp25 per saham, dan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp180 per saham.

Selain itu, KDTN juga menerbitkan opsi saham untuk Program MESOP sebanyak-banyaaknya tiga persen saham dari total modal ditempatkan. Terkait penggunaan dana, perseroan akan memakai 86,56% untuk ekspansi usaha berupa pembangunan outlet K8 Xpress Hotel yang akan dibangun di rest area berbeda. Sedangkan sebanyak 5,97% dana hasil IPO akan digunakan untuk pembangunan dua suite room di Kedaton 8. Selanjutnya sebanyak 2,99% dan 4,48% untuk pengembangan management system dan modal kerja masing-masing.