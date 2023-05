JAKARTA – MNC Sekuritas senantiasa memberikan yang terbaik dalam mendukung peningkatan literasi serta inklusi pasar modal di Tanah Air.

Galeri Investasi (GI) BEI binaan MNC Sekuritas yaitu GI BEI Universitas Negeri Padang (GI BEI UNP) berhasil meraih Juara 3 dalam olimpiade tingkat Perguruan Tinggi yaitu Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2023 pada Senin (22/5/2023).

Dalam kompetisi ini, GI binaan MNC Sekuritas mampu bersanding dengan Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dimana predikat Juara 1 untuk tingkat Perguruan Tinggi dimenangkan oleh Universitas Indonesia (UI), sementara Juara 2 dimenangkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

ISFO merupakan acara yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari kegiatan Literasi dan Inklusi kepada masyarakat secara umum dan kepada siswa SMP, SMA dan Mahasiswa di seluruh Indonesia. Program Indonesia Sharia Financial Olympiad 2023 merupakan kolaborasi OJK dengan Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAES), Bank Indonesia (BI) dan beberapa perbankan syariah.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan GI BEI UNP, yang telah menjalin kerja sama Galeri Investasi dengan MNC Sekuritas sejak tahun 2021.

Susy berharap prestasi yang diraih ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk aktif berkarya dalam dunia pasar modal. Ini juga menjadi bukti peran Galeri Investasi dalam menjadi pusat edukasi pasar modal yang bermanfaat bagi mahasiswa, serta berperan sebagai pencetak generasi muda berprestasi.

“Saya ucapkan selamat atas pencapaian yang berhasil diraih GI BEI UNP. Penghargaan ini merupakan kebanggaan yang luar biasa karena GI BEI UNP berhasil menjadi Juara 3 dalam kompetisi berskala nasional yang diselenggarakan oleh regulator. Kami berharap, prestasi ini menjadi pemacu semangat untuk seluruh Galeri Investasi binaan MNC Sekuritas semakin berprestasi lagi ke depannya,” ujar Susy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2023).

Sebagai informasi, sebelumnya GI BEI UNP berhasil meraih penghargaan sebagai kategori GI BEI Teraktif di Wilayah Kantor Perwakilan BEI Sumatera Barat dalam ajang Penghargaan Galeri Investasi BEI 2022 pada Februari 2023 lalu.

Selain itu, GI BEI UNP juga pernah memenangkan Juara 1 sebagai Galeri Investasi dengan penggunaan Rekening Dana Investor Syariah teraktif di Sumatera Barat dan Juara 3 sebagai Galeri Investasi Teraktif dalam acara Bulan Inklusi Keuangan 2022 yang digelar OJK.

