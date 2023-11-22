Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Guna Usaha Indonesia Optimistis Dapat Tingkatkan Bisnis Pengusaha Muda

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:19 WIB
MNC Guna Usaha Indonesia Optimistis Dapat Tingkatkan Bisnis Pengusaha Muda
MNC Guna Usaha Indonesia optimis dapat tingkatkan bisnis pengusaha muda Kabupaten Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penduduk di Kabupaten Bandung saat ini 3,7 juta jiwa. Dari jumlah itu, Pemerintah Kabupaten Bandung menargetkan lahir pengusaha-pengusaha muda yang dapat bersaing di level internasional.

Sehingga dibutuhkan pembiayaan bagi masyarakat untuk dapat menjalankan usahanya.

BACA JUGA:

Dorong Pelaku Bisnis, MNC Guna Usaha Ajak Pengusaha Manfaat Pembiayaan

Guna menjawab persoalan tersebut, MNC Guna Usaha Indonesia sebagai salah satu perusahan pembiayaan dengan fokus pembiayaan alat produktif hadir dengan memberikan kepada masyarakat atau pengusaha muda di Kabupaten Bandung.

Marketing Division Head MNC Guna Usaha Indonesia Reyhan Saleh optimis bahwa hadirnya perusahaan dapat meningkatkan dunia usaha di wilayah ini.

Pasalnya kata Reyhan, dengan pembiayaan yang diberikan akan membantu pengusaha muda untuk terus memperlebar bisnis usahanya.

Reyhan mengatakan, banyak inovasi-inovasi yang keren keluar dari pengusaha muda. Ini membuktikan bahwa pengusaha muda bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Halaman:
1 2
