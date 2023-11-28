Hary Tanoe Sebut Kolaborasi MNC Play, Indosat dan Asianet Untungkan Semua Pihak

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo sebut kerja sama MNC Play, Asianet dan Indosat untungkan semua pihak. (Foto: MPI)

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa aksi korporasi yang dilakukan oleh Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) Asianet (Lightstorm group company) dan PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play) menguntungkan semua pihak.

Diketahui, Indosat telah mengakuisisi pelanggan MNC Play yang merupakan penyedia jasa layanan jaringan berbasis fiber terkemuka di Indonesia.

Sedangkan Asianet telah mengakuisisi semua jaringan Fiber-to-the-home (FTTH) MNC play.

"Kalau MNC fokus konten, just content, jadi ini satu kolaborasi yang baik bagi setiap pihak Asianet, Indosat maupun MNC, karena fokus di bidangnya masing-masing," ucap Hary dalam konferensi pers Closing Ceremony of Assets Purchase Agreement di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Hary juga mengatakan, aksi korporasi ini merupakan awal daripada kerja sama strategis antar pihak yang diharapkan ke depan akan terus berkembang lebih besar.