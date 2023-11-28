Kolaborasi Indosat, Asianet dan MNC Play, Ini Keuntungannya

JAKARTA - PT Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mengumumkan kesuksesan kolaborasi dengan Asianet (Lightstorm group company) dan PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play) untuk menghadirkan pengalaman digital yang lebih lengkap kepada pelanggan.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjelaskan ada dua transaksi yang telah disepakati.

Pertama transaksi akuisisi pelanggan MNC Play yang merupakan penyedia jasa layanan jaringan berbasis fiber terkemuka di Indonesia telah resmi dibeli oleh Indosat.

"Sudah selesai transaksinya, jadi pelanggan yang tadi ini tapi ini pelanggan internetnya, untuk internet ya, jadi saya ingin garis bawahi subscriber yang internet, yang broadband itu telah dibeli oleh Indosat dan sudah selesai transaksinya," ungkap Hary Tanoe dalam konferensi pers Closing Ceremony of Assets Purchase Agreement di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin, 27 November 2023.

Adapun transaksi akuisisi yang kedua adalah untuk network dari fiber optik atau Fiber-to-the-home (FTTH) yang dilakukan oleh MNC Play dengan Asianet (Lightstorm group company).

"Jadi semua jaringan FTTH itu kalau kita bilangnya broadband ya, fix broadband, itu dibeli oleh Asianet Group," ucap Hary.