HOME FINANCE MARKET UPDATE

26 Perusahaan dalam Pipeline IPO, Mayoritas Kelas Menengah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |12:08 WIB
26 Perusahaan dalam Pipeline IPO, Mayoritas Kelas Menengah
26 perusahaan masuk dalam pipeline IPO (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 26 perusahaan antre dalam pipeline initial public offering (IPO).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sampai dengan 1 Desember 2023, telah ada 78 perusahaan baru yang mencatatkan saham atau IPO di BEI. Adapun total dana yang mampu dihimpun adalah sebesar Rp53,92 triliun.

“Hingga saat ini, terdapat 26 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. 15 Perusahaan aset skala menengah. (aset antara Rp50 Miliar sampai Rp250 Miliar),” kata Nyoman kepada media, Sabtu (2/12/2023).

Dengan merujuk klasifikasi tersebut, Nyoman mengatakan mayoritas dengan 15 perusahaan dalam pipeline IPO termasuk berskala menengah. Selain itu, tidak terdapat perusahaan aset skala kecil dengan aset di bawah Rp50 miliar.

Kemudian, 10 perusahaan aset skala besar di atas Rp250 miliar. Sebagai informasi, daftar tersebut adalah klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017.

Nyoman juga membeberkan jika perusahaan dari sektor konsumer non siklikal dan industri menjadi yang paling banyak mengantre dengan 6 dan 4 perusahaan. Lalu ada 3 perusahaan masing-masing barang baku, konsumer non siklikal dan infrastruktur.

Halaman:
1 2
