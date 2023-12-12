Penjualan Rp1,9 Triliun, Laba Emiten Ritel Bangunan (DEPO) Catat Laba Rp60,8 Miliar

JAKARTA - PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) mencatat penjualan Rp1,99 triliun hingga kuartal III-2023.

Pertumbuhan total penjualan di seluruh toko mencapai 5,7%.

BACA JUGA:

Dari total penjualan pada kuartal III-2023, DEPO membukukan laba kotor sebesar Rp363,37 miliar yang merupakan 18,3% dari total penjualan.

Terdapat kenaikan nominal sebesar 7,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (18,02% dari penjualan pada tahun 2022).

Sedangkan laba bersih mencapai Rp60,85 miliar atau 3,06% dari penjualan. Meskipun ada penurunan sedikit dalam persentase (3,22% dari penjualan pada tahun 2022), laba bersih masih terjaga dengan kenaikan 0,6%.