JAKARTA - PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) mencatat penjualan Rp1,99 triliun hingga kuartal III-2023.
Pertumbuhan total penjualan di seluruh toko mencapai 5,7%.
Dari total penjualan pada kuartal III-2023, DEPO membukukan laba kotor sebesar Rp363,37 miliar yang merupakan 18,3% dari total penjualan.
Terdapat kenaikan nominal sebesar 7,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (18,02% dari penjualan pada tahun 2022).
Sedangkan laba bersih mencapai Rp60,85 miliar atau 3,06% dari penjualan. Meskipun ada penurunan sedikit dalam persentase (3,22% dari penjualan pada tahun 2022), laba bersih masih terjaga dengan kenaikan 0,6%.