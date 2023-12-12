Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Penjualan Rp1,9 Triliun, Laba Emiten Ritel Bangunan (DEPO) Catat Laba Rp60,8 Miliar

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |15:24 WIB
Penjualan Rp1,9 Triliun, Laba Emiten Ritel Bangunan (DEPO) Catat Laba Rp60,8 Miliar
Emiten Ritel Bangunan DEPO catat laba Rp60,8 miliar. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) mencatat penjualan Rp1,99 triliun hingga kuartal III-2023.

Pertumbuhan total penjualan di seluruh toko mencapai 5,7%.

 BACA JUGA:

Dari total penjualan pada kuartal III-2023, DEPO membukukan laba kotor sebesar Rp363,37 miliar yang merupakan 18,3% dari total penjualan.

Terdapat kenaikan nominal sebesar 7,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (18,02% dari penjualan pada tahun 2022).

Sedangkan laba bersih mencapai Rp60,85 miliar atau 3,06% dari penjualan. Meskipun ada penurunan sedikit dalam persentase (3,22% dari penjualan pada tahun 2022), laba bersih masih terjaga dengan kenaikan 0,6%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement