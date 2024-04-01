Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM BP AKR Turun per 1 April 2024, Ini Rincian Terbarunya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |07:46 WIB
Harga BBM BP AKR Turun per 1 April 2024, Ini Rincian Terbarunya
Harga BBM non subsidi (Foto: Shutterstock)




JAKARTA - BP AKR memutuskan untuk kembali melakukan penyesuaian pada harga BBM per 1 April 2024. Dikutip dari website resminya, manajemen bp-AKR berkomitmen untuk terus melakukan inovasi agar dapat selalu menghadirkan bahan bakar berkualitas bagi kendaraan Indonesia.

"Harga bahan bakar bp dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis manajemen, Senin (1/4/2024).

Adapun harga BP Ultimate di Jabodetabek dan di Jawa Timur kini dibanderol seharga Rp15.360 per liter. Harga ini lebih rendah dibandingkan harga BBM BP Ultimate pada bulan sebelumnya yang tercatat Rp15.370 per liter di DKI Jakarta.

Selanjutnya untuk BP 92 atau setara dengan Pertamax milik Pertamina kini harganya di Jabodetabek dan Jawa Timur masing-masing Rp14.300 dan Rp13.900 per liter. Harga BBM BP 92 itu naik dibandingkan harga bulan sebelumnya yang dipatok Rp13.990 per liter di Jawa Timur.

Kemudian untuk BP Diesel di Jabodetabek dan Jawa Timur kini dijual seharga Rp15.230 per liter. Harga ini menurun jika dibandingkan harga bulan sebelumnya yaiti Rp15.610 per liter di Jawa Timur.

Selanjutnya BP Ultimate Diesel di Jabodetabek kini dibanderol Rp15.740 per liter.

Halaman:
1 2
