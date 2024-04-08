Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Arie Febriant Pegawai Pertamina Viral Ludahi Wanita hingga Dicopot dari Jabatannya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |13:09 WIB
5 Fakta Arie Febriant Pegawai Pertamina Viral Ludahi Wanita hingga Dicopot dari Jabatannya
Fakta Aire Febriant Pegawai Pertamina yang Viral. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Seorang pegawai Pertamina bernama Arie Febriant viral, setelah terekam aksi arogan meludahi pengendara mobil.

Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Hermansyah Y Nasroen pun memberikan penjelasan terkait adanya video viral tersebut.

Dikutip Okezone, berikut fakta-fakta terkait Arie Febriant, Senin (8/4/2024):

1. Sikap Pertamina

Pertamina senantiasa mengedepankan perilaku yang beretika serta tidak mentolerir tindakan yang tidak sesuai hukum dan etika.

"Untuk itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami juga menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas segala dukungan yang terus diberikan kepada kami," lanjut Hermansyah.

2. Diinvestigasi Internal KPI

VP Corporat Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Susanto juga menuturkan bahwa hal ini tengah diinvestigasi di Internal KPI.

"Pertamina senantiasa mengedepankan perilaku yang beretika serta tidak mentolerir tindakan yang tidak sesuai hukum dan etika. Untuk itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," jelas Fadjar kepada MNC Portal Indonesia.

3. Dibebastugaskan dari jabatannya

Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Hermansyah Y Nasroen mengatakan, pihaknya sudah mengambil keputusan untuk membebastugaskan Arie Febriant.

"Kami menyesali kejadian yang telah membuat ketidaknyamanan banyak pihak. Saat ini yang bersangkutan telah dibebastugaskan dari jabatannya untuk mempercepat proses penjatuhan sanksi atas perilaku yang tidak memperhatikan sopan santun dan etika berperilaku di masyarakat," tegas Hermansyah kepada MNC Portal Indonesia.

Halaman:
1 2
