BSI (BRIS) Angkat Komisaris Perempuan Pertama, Ini Orangnya

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI (BRIS) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUSPT) dan juga menetapkan susunan kepengurusan baru.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkapkan, perseroan akhirnya mengangkat komisaris perempuan pertama kalinya yaitu Hj. Felicitas Tallulembang.

"Ini kali pertama nih BSI sejak merger baru punya Komisaris perempuan ya, tadinya bapak-bapak terus, enggak ada ibunya," kata Hery dalam Press Conference Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 BSI secara virtual, Jumat (17/5/2024).

Adapun Hery Gunardi kembali ditetapkan sebagai Direktur Utama BSI dan menyatakan melanjutkan Transformasi setelah merger Tahun 2021.

Selain Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen, yang masuk jajaran komisaris baru ada Fauzi dan Nazaruddin. Sedangkan di jajaran direksi ada Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking dan Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking.

BSI juga menambah anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu Prof. Dr. Jaih Mubarok, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BSI ke depan.