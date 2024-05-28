Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat Bantuan dari MNC Asset dan MNC Peduli, Pendiri Yayasan: Sangat Bermanfaat

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |21:10 WIB
Dapat Bantuan dari MNC Asset dan MNC Peduli, Pendiri Yayasan: Sangat Bermanfaat
MNC Asset Management dan MNC Peduli beri Bantuan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Pendiri Yayasan Ayah Sarah, Zainuddin menyampaikan terima kasih kepada MNC Asset Management dan MNC Peduli karena menjadi salah satu yayasan yang menerima bantuan sosial di acara syukuran ulang tahun ke-24 MNC Asset Management.

"Saya dari Yayasan Ayah sarah mengucapkan terima kasih sekali kepada MNC Asset Management atas bantuannya karena bantuan ini pastinya sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak pejuang kesembuhan khususnya untuk pasien dampingan Yayasan Ayah Sarah, terima kasih berkah selalu untuk tim MNC Asset Management," ujar Zainuddin ketika ditemui di MNC Bank Tower, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Dikatakan Zainuddin, saat ini pihaknya mendampingi kurang lebih 20 pasien yang berasa dari berbagai daerah. Pasien tersebut berusia 1 hingga 10 tahun.

"Kami juga mendampingi pasien di beberapa Jakarta, kami pun bisa memstikan bahwa dampingan kami kepada pasien yg benar-benar membutuhkan," imbuhnya.

Zainuddin bilang, pasien yang tinggal dirumah singgah Yayasan akan dibantu untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dibiayai oleh BPJS.

