JAKARTA - Pendiri Yayasan Ayah Sarah, Zainuddin menyampaikan terima kasih kepada MNC Asset Management dan MNC Peduli karena menjadi salah satu yayasan yang menerima bantuan sosial di acara syukuran ulang tahun ke-24 MNC Asset Management.

"Saya dari Yayasan Ayah sarah mengucapkan terima kasih sekali kepada MNC Asset Management atas bantuannya karena bantuan ini pastinya sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak pejuang kesembuhan khususnya untuk pasien dampingan Yayasan Ayah Sarah, terima kasih berkah selalu untuk tim MNC Asset Management," ujar Zainuddin ketika ditemui di MNC Bank Tower, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Dikatakan Zainuddin, saat ini pihaknya mendampingi kurang lebih 20 pasien yang berasa dari berbagai daerah. Pasien tersebut berusia 1 hingga 10 tahun.

"Kami juga mendampingi pasien di beberapa Jakarta, kami pun bisa memstikan bahwa dampingan kami kepada pasien yg benar-benar membutuhkan," imbuhnya.

Zainuddin bilang, pasien yang tinggal dirumah singgah Yayasan akan dibantu untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dibiayai oleh BPJS.