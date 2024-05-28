Advertisement
HOT ISSUE

Harapan MNC Asset Management di Usia 24 Tahun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |21:49 WIB
Harapan MNC Asset Management di Usia 24 Tahun
MNC Asset Management berusia 24 Tahun. (Foto: MPI)
JAKARTA - MNC Asset Management genap berusia 24 tahun pada tanggal 25 Mei 2024, hal ini menjadikan MNC Asset Management sebagai perusahaan Manajer Investasi salah satu yang tertua di Indonesia.

Direktur Utama MNC Asset Management Frery Kojongian menyebut, mengusung tema Strength in Unity korporasi terus berupaya mencapai visi misi dengan dukungan seluruh karyawan, mitra internal MNC Group maupun eksternal untuk bersinergi dan kolaborasi.

Katanya, MNC Asset Management juga terus berinovasi dan beradaptasi dalam pelayanan serta produk investasi dalam rangka merespon seluruh perkembangan dan perubahan.

"Harapan kami di usia yang ke-24 tahun ini korporasi dapat terus konsisten memberikan pelayanan terbaik dan memudahkan bagi nasabah melalui digitalisasi. Tentunya kami juga berupaya terus menghadirkan produk-produk reksa dana yang mampu beradaptasi terhadap market dan tentunya tetap berada pada koridor peraturan yang berlaku," terang Frery.

Frery menuturkan, sejak didirikan pada 25 Mei 2000, MNC Asset Management telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perusahaan manajer investasi yang adaptif menghadapi perkembangan zaman dengan didukung oleh fund manager yang berpengalaman dan bersertifikasi.

