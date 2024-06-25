Trimegah Karya (UVCR) Tebar Dividen Rp0,34 per Saham

JAKARTA - PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) atau Ultra Voucher mengumumkan pembagian dividen tunai seniai Rp694,03 juta atau setara Rp0,34 per saham.

Jumlah ini akan mengalir kepada pemegang 2 miliar saham UVCR. Adapun porsi publik mencapai 47,95%.

Dana dividen berasal dari laba bersih tahun fiskal 2023 sebesar Rp6,94 miliar. Diketahui realisasi laba UVCR merosot signifikan dibandingkan pencapaian pada akhir 2022 sebesar Rp11,9 miliar.

Earnings per share (EPS) UVCR turut melandai menjadi Rp3,47 per lembar, menyusul kinerja tersebut.

Sebelumnya keputusan ini telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 20 Juni 2024.

Melansir jadwal yang diterbitkan Selasa (25/6/2024), maka berikut adalah jadwal pembagian dividen UVCR: