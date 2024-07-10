Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN Minta PMN Rp3 Triliun di 2025

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |19:21 WIB
PLN Minta PMN Rp3 Triliun di 2025
PMN PLN(Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp3 triliun. Dana akan dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes), terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Usulan PMN tahun depan disampaikan langsung Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu dapat digunakan untuk menggenjot target rasio desa berlistrik 100 persen di tahun 2027, target yang dicanangkan melalui program lisdes.

“Untuk itu kami mengajukan alokasi PMN untuk program lisdes senilai Rp3 triliun di tahun 2025. Untuk mendukung target rasio desa berlistrik 100 persen di 2027,” ujar Darmawan dalam RDP.

Dia mengaku, investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T sepuluh kali lipat lebih mahal dibandingkan investasi di daerah non-3T. Hitungan ini melalui persentase kenaikan atau penurunan investasi selama periode tertentu atau rate of return (ROR) dari program listrik desa.

Dari hitungan PLN, investasi untuk penyambungan ketenagalistrikan di rumah-rumah daerah non-3T rata-rata di kisaran Rp2 juta - Rp2,5 juta per rumah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176003/biomassa-2kYe_large.jpg
Indonesia Siap Jadi Pemimpin Pasar Biomassa Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175435/gas_bumi-3evX_large.jpg
Pipa Gas West Natuna Mulai Dibangun, Topang Pasokan untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173941/pln_mobile-QTnq_large.jpg
Panduan Cara Isi Saldo PLN Mobile Secara Online dengan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174046/ombudsman-4Jtf_large.jpg
Ombudsman Soroti Edukasi Masyarakat soal Transisi Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173718/pln-l9Hr_large.jpg
Cara Daftar Rekrutmen PLN Terbaru 2025 untuk Lulusan D3-S2, Batas Akhir 5 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/622/3173415/pln-bNJd_large.jpg
PLN Buka Lowongan Kerja 2025 untuk Lulusan D3-S2, Ini Cara Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement