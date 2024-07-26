Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nasib Dana Nasabah di 14 Bank Bangkrut

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |03:06 WIB
Nasib Dana Nasabah di 14 Bank Bangkrut
Bank-Bank Tutup di Indonesia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Jumlah bank tutup di Indonesia terus bertambah. Kini sudah ada 14 bank bangkrut yang izinnya sudah dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terbaru, bank bangkrut adalah PT BPR Sumber Artha Waru Agung dari Sidoarjo yang kemudian dicabut izinnya oleh OJK mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha WaruAgung.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuatindustri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangannya di Surabaya.

Sebelumnya, OJK juga telah mencabut izin BPR Lubuk Raya Mandiri di Padang, Sumatera Barat dan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS.

Dana nasabah BPR bangkrut tersebut pastinya sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi pencairan anggaran penyelamatan bank jatuh itu tergantung dengan keadaan, bisa saja lebih sedikit atau banyak yang akan jatuh, mempertimbangkan program konsolidasi BPR dari OJK.

Halaman:
1 2
