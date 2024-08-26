Bundamedik (BMHS) Raup Laba Rp18,6 Miliar di Semester I-2024

JAKARTA - PT Bundamedik Tbk (BMHS) meraih laba bersih sebesar Rp18,6 miliar semester I- 2024. Capaian itu melesat hingga 199% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp6,21 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan laba bersih, seluruh segmen operasional perseroan juga mencatatkan peningkatan yakni, segmen Rumah Sakit meningkat sebesar 8 persen, segmen Morula IVF Indonesia naik sebesar 4 persen, dan segmen Diagnos meningkat sebesar 14 persen.

“Melalui serangkaian inisiatif yang tengah dijalankan perusahaan, langkah progresif BMHS mampu mengakselerasi pertumbuhan korporasi,” kata Presiden Direktur BMHS, Agus Heru Darjono dalam Public Expose Live 2024 secara daring pada Senin (26/8/2024).

Ekspansi jaringan rumah sakit yang telah dijalankan turut memberikan kontribusi positif bagi BMHS, dengan peningkatan pendapatan rumah sakit baru sebesar 72 persen. Kenaikan kinerja perseroan juga disumbang oleh pertumbuhan positif dari peningkatan kinerja operasional secara keseluruhan, terutama dari kenaikan jumlah pasien rawat jalan sebesar 17 persen, kenaikan pasien rawat inap sebesar 21 persen, dan kenaikan durasi rawat inap 38 persen.

“Pertumbuhan positif ini mendukung BMHS dalam mencatatkan pendapatan sebesar Rp 784,5 miliar atau naik 9 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya,” imbuh Agus.