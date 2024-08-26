Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Trading Anti Ribet Pakai Super Order di MotionTrade, Daftar Webinar Gratis

Muhammad Rizky , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |17:23 WIB
Trading Anti Ribet Pakai Super Order di MotionTrade, Daftar Webinar Gratis
Webinar Gratis di MotionTrade (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan edukasi dan literasi pasar modal kepada masyarakat, MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

Dengan kesibukan aktivitas sehari-hari, kini Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk terus-menerus memantau harga saham yang Anda incar atau ingin jual. Aplikasi MotionTrade memiliki fitur Super Order yang dapat digunakan dengan mudah.

Anda dapat bertransaksi secara otomatis ketika memasang perintah jual maupun beli saham di harga tertentu untuk rentang waktu tertentu. Lantas bagaimana cara menggunakan fitur Super Order?

Simak selengkapnya dalam webinar gratis “Strategi Trading dengan Super Order” pada hari Rabu (28/08/2024) pukul 15.00 WIB – 16.30 WIB bersama Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Andri Muharizal dipandu Marketing Officer MNC Sekuritas M. Rusydyanto Yunus. Webinar ini terbuka untuk umum dan gratis! Daftar sekarang juga melalui bit.ly/EDUMNCS0824

MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
Promo Spesial HUT ke-36 MNC Group, Raih Cashback Reksa Dana 50% di Booth MNC Sekuritas
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
