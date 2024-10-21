Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angela Tanoesoedibjo Jadi Co-CEO MNC Group

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |20:08 WIB
Angela Tanoesoedibjo Jadi Co-CEO MNC Group
Angela Tenoesoedibjo Jadi CO-CEO MNC Group (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

JAKARTA - MNC Group mengumumkan penunjukan Angela Tanoesoedibjo sebagai Co-CEO MNC Group, efektif per hari ini, Senin (21/10/2024).

Dalam peran penting ini, Angela akan bekerja bersama Hary Tanoesoedibjo, pendiri dan Executive Chairman MNC Group, untuk memimpin operasional MNC Group saat ini dan pertumbuhannya di masa depan, terutama di sektor media, MNC Media & Entertainment.

Dengan fokus pada peningkatan penawaran produk di MNC Media & Entertainment, Angela akan mengawasi inisiatif media tradisional dan digital, sekaligus memimpin operasional unit pemberitan MNC Media di bawah iNews Media Group, pusat pemberitaan & informasi terbesar di Indonesia.

Pengalamannya yang luas dalam kepemimpinan strategis dalam industri media menempatkannya secara unik untuk mendorong inovasi dan keunggulan dalam industri yang berkembang dengan sangat pesat.

Perjalanan luar biasa Angela mencakup jabatan penting sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di kabinet Indonesia, di mana ia dilantik pada usia 32 tahun, menjadikannya anggota termuda saat itu pada tahun 2019. Kembalinya Angela ke MNC Group mengikuti kesuksesan masa jabatannya dalam pelayanan publik, di mana beliu menunjukkan komitmennya dalam memajukan ekonomi kreatif Indonesia.

Halaman:
1 2
