Profil Merry Riana, Motivator 1 Juta Dolar yang Jadi Staf Khusus Menko Infrastruktur AHY

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |07:31 WIB
Profil Merry Riana, Motivator 1 Juta Dolar yang Jadi Staf Khusus Menko Infrastruktur AHY
Profil Merry Riana Jadi Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur AHY. (Foto: Okezone.com/BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengangkat Merry Riana sebagai staf khusus.

"Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menko atas kepercayaan dan kesempatan yang begitu berarti ini," tulis Merry dalam Instagramnya, Senin (11/11/2024).

Merry mengaku dirinya sudah lama kenal dengan AHY. Pasalnya satu almamater di Nanyang Technological University.

"Saya mengenal Pak Menko sudah belasan tahun sejak waktu kami masih sama-sama di Singapura. Kebetulan almamater kami sama, NTU," kata Merry.

Seperti diketahui, Merry merupakan seorang Entrepreneur, investor, dan content creator. Dalam waktu singkat setelah kelulusannya, Ms Merry Riana mencapai pendapatan 1 juta dolar di usia 26 tahun.

Telusuri berita finance lainnya
