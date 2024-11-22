Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke 7.195 Sambut Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |16:40 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke 7.195 Sambut Akhir Pekan
IHSG Hari Ini Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 54,65 poin atau 0,775 ke level 7.195 pada sesi terakhir perdagangan pada Jumat (22/11/2024).

Terdapat 279 saham menguat, 268 saham melemah dan 242 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,8 triliun dari 23,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,18 persen ke 876,456, indeks JII menguat 0,89 persen ke 515,313, indeks IDX30 naik 1,21 persen ke 447,948 dan indeks MNC36 menguat 0,74 persen ke 342,077.

Sedangkan sektoral yang menguat ada bahan baku 0,08 persen, energi 0,48 persen, finansial 1,08 persen, kesehatan 0,50 persen, industri 0,52 persen, konsumer non siklikal 0,11 persen, properti 0,01 persen, teknologi 2 persen, transportasi 1,95 persen.

Sektoral mayoritas melemah ada konsumer siklikal 0,49 persen dan infrastruktur 0,20 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) naik 34,81 persen ke Rp182, PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) naik 34,57 persen ke Rp218, dan saham PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC) naik 34,04 persen ke Rp252.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186095/purbaya-uXrO_large.jpg
IHSG Tembus Rekor 8.602, Purbaya: Mantap To The Moon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185826/ihsg-hLjt_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 0,56 Persen ke Level 8.521, Transaksi Rp31,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185582/ihsg_ditutup_menguat-ipJk_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.570
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185165/ihsg_sepekan-2Rqx_large.jpg
IHSG Sepekan Naik ke 8.414, Transaksi Harian Turun Rp21,37 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement