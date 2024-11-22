IHSG Ditutup Menguat ke 7.195 Sambut Akhir Pekan

, Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |16:40 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 54,65 poin atau 0,775 ke level 7.195 pada sesi terakhir perdagangan pada Jumat (22/11/2024).

Terdapat 279 saham menguat, 268 saham melemah dan 242 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,8 triliun dari 23,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,18 persen ke 876,456, indeks JII menguat 0,89 persen ke 515,313, indeks IDX30 naik 1,21 persen ke 447,948 dan indeks MNC36 menguat 0,74 persen ke 342,077.

Sedangkan sektoral yang menguat ada bahan baku 0,08 persen, energi 0,48 persen, finansial 1,08 persen, kesehatan 0,50 persen, industri 0,52 persen, konsumer non siklikal 0,11 persen, properti 0,01 persen, teknologi 2 persen, transportasi 1,95 persen.

Sektoral mayoritas melemah ada konsumer siklikal 0,49 persen dan infrastruktur 0,20 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) naik 34,81 persen ke Rp182, PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) naik 34,57 persen ke Rp218, dan saham PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC) naik 34,04 persen ke Rp252.