HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jasa Armada Indonesia Tebar Dividen Rp20 Miliar

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |16:55 WIB
Jasa Armada Indonesia Tebar Dividen Rp20 Miliar
Jasa Armada Indonesia Bagi Dividen (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) mengumumkan rencana pembagian dividen tahun buku 2024 sebesar Rp3,80 per lembar saham atau sebanyak Rp20,05 miliar.

Direktur Utama IPCM, Shanti Puruhita mengatakan seperti tahun-tahun sebelumnya pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para pengguna jasa dan stakeholder IPCM atas kerjasama dan dukunganya sehingga kinerja Perseroan dapat tercapai sesuai harapan," katanya.

Sebelumnya pada setiap periode publikasi laporan keuangannya, IPCM telah berhasil secara kontinyu mencatatkan kinerja yang positif meskipun di tengah kondisi global yang belum stabil.

"Kami optimis dengan penerapan strategi yang tepat di tahun mendatang kinerja IPCM akan lebih baik sehingga kami dapat mempertahankan fundamental perusahaan." tegas Shanti.

Berikut jadwal pembayaran dividen IPCM:

