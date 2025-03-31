Ternyata Segini Harta Kekayaan Enzo Ferrari, Pendiri dan Pembalap Brand Mobil Super Mewah Ferrari

JAKARTA - Kekayaan pendiri dan pembalap bran mobil super mewah Ferrari, Enzo Ferrari, Enzo Ferrari memulai karirnya di dunia otomotif sebagai pengemudi uji coba di perusahaan motor Costruzioni Meccaniche Nazionali di tahun 1919. Ia kemudian menjadi pembalap karena bakat yang luar biasa.

1. Profil Enzo Ferrari

Sebelum mendirikan perusahaannya sendiri, Enzo Ferrari telah berprestasi sebagai pebalap di banyak kompetisi, termasuk Grand Prix. Pada tahun 1923, ia bertemu dengan Count Baracca, Francesco Baracca, dan Countess Baracca, yang memberinya logo "Kuda Jingkrak" sebagai maskot mobil balapnya.

Pada tahun 1929, Enzo Ferrari mengawali perjalanan gemilangnya di dunia balap dengan mendirikan Scuderia Ferrari, sebuah tim yang kelak akan menorehkan sejarah sebagai yang paling sukses di ajang Formula 1. Langkah awalnya dalam dunia industri otomotif ditandai dengan pendirian perusahaan bernama Auto Avio Costruzioni A.

Di tahun 1940, Enzo Ferrari menunjukkan keahliannya dalam merancang mobil balap dengan menciptakan kendaraan khusus untuk ajang Mille Miglia. Namun, situasi Perang Dunia II memaksa perusahaannya untuk beralih fokus, memproduksi kendaraan bagi pemerintahan fasis Benito Mussolini. Meskipun menghadapi tantangan finansial yang berat, semangat juang Enzo Ferrari tak pernah padam. Kemenangannya dalam perlombaan Mille Miglia menjadi titik balik, memberikan suntikan dana segar yang memungkinkan ia untuk terus mengembangkan perusahaannya.

Setelah Perang Dunia kedua, Enzo Ferrari kembali fokus pada hasratnya terhadap mobil. Pada tahun 1945, ia mulai merancang mobil Ferrari pertamanya, sebuah langkah awal yang kemudian berujung pada pendirian resmi perusahaan Ferrari pada tahun 1947.