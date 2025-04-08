Ikuti Kompetisi Trading IDX Islamic Challenge 2025 di MotionTrade, Berhadiah Puluhan Juta Rupiah

JAKARTA - Kompetisi tahunan dari IDX Islamic bersama MNC Sekuritas yaitu IDX Islamic Challenge kembali digelar tahun ini. Investor syariah yang aktif bertransaksi saham di aplikasi MotionTrade dapat memenangkan hadiah hingga puluhan juta Rupiah.

IDX Islamic Challenge 2025 merupakan kompetisi trading yang mengapresiasi investor syariah teraktif dengan Return on Investment (ROI) tertinggi di aplikasi MotionTrade.

Pada IDX Islamic Challenge tahun ini, peserta akan dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori Pro dan kategori Beginner berdasarkan rata-rata nilai transaksi selama periode kompetisi. Kompetisi juga dibagi menjadi 2 (dua) periode. Periode pertama berlangsung pada 8 April hingga 30 Juni 2025, sedangkan periode ke-2 berlangsung pada 1 Juli hingga 30 September 2025.

Pada akhir setiap periode kompetisi, akan dipilih pemenang Best Participant dari kategori Pro dan Beginner yang berhasil mencatatkan Return on Investment (ROI) tertinggi. Tak hanya itu, ada juga hadiah hiburan untuk peserta dengan frekuensi transaksi tertinggi. Hadiah diberikan dalam bentuk Top Up Rekening Dana Nasabah (RDN).

Untuk investor syariah "Best of The Best" yang memiliki ROI tertinggi selama periode April hingga September 2025 dari seluruh Anggota Bursa yang berpartisipasi akan mendapatkan hadiah senilai Rp15.000.000 untuk kategori Pro dan Rp7.500.000 untuk kategori Beginner.

Tingkatkan terus transaksi saham syariah Anda di aplikasi MotionTrade dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan kompetisi IDX Islamic Challenge 2025! Jika Anda belum memiliki akun MotionTrade Syariah, segera buka rekening saham syariah di MotionTrade Syariah sekarang! Informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan, dapat dilihat melalui link bit.ly/IDXislamicchallenge25