Kebijakan Trump Bikin Pasar Takut, IHSG Anjlok 9,1%

JAKARTA - IHSG merosot tajam 9,19% atau turun 598,56 poin ke level 5.912. Anjloknya IHSG disebabkan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang akan berlaku besok, 9 April 2025.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, trading halt yang terjadi pada awal perdagangan hari ini disebabkan market global. Pasar mewaspadai keputusan Trump yang mengenakan tarif resiprokal kepada 185 negara, termasuk Indonesia.

"Permasalahannya dari global ya Trump ini kebijakanya resiprokal tarif pada 2 April dan diimplementasikan 9 April, itu memang efek luar biasa. Karena resiprokal berlaku hampir semua negara terkena dampaknya," ujarnya saat dihubungi Okezone.com, Selasa (8/4/2025).

Menurutnya, kebijakan Trump membuat panic selling global. Terlihat dari sejumlah pasar saham yang sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya.

"Kita kan baru perdagangan lagi, pasar lain sudah berjalan sebelumnya.

Kebijakan Trump ini sebabkan panic selling," ujarnya.

Menurutnya, kekhawatiran tarif impor AS menjadi setelah ada balasan dari negara lain. China memutuskan mengenakan tarif impor pada AS.