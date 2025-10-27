Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Kebakaran, Anjlok ke Level 8.028

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |12:54 WIB
IHSG Sesi I Kebakaran, Anjlok ke Level 8.028
Indeks saham turun 243,38 poin atau 2,94% ke level 8.028,34. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks saham turun 243,38 poin atau 2,94% ke level 8.028,34.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, Senin (27/10/2025), indeks sempat dibuka di level 8.322,22 dan menyentuh rekor tertinggi baru di 8.355.

Total nilai transaksi tercatat sebesar Rp17,77 triliun dengan volume 23,56 miliar lembar saham dari 1,91 juta kali transaksi. Sebanyak 573 saham turun, 164 naik, dan 219 stagnan.

Sektor energi memimpin pelemahan dengan penurunan 4,45%, disusul sektor properti jatuh 4,53%, serta infrastruktur yang terkoreksi 3,05%.

Sektor bahan baku dan transportasi juga turun masing-masing 2,65% dan 2,39%.

Penurunan meluas juga tampak pada indeks sektoral lain, di antaranya keuangan, konsumer, dan teknologi.

Dari indeks utama, LQ45 turun 1,24% ke 817,87. ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) terkoreksi 3,18% ke 281,12.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179645//ihsg-oXHe_large.jpg
MSCI Pertimbangkan Data KSEI Hitung Free Float Saham RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637//ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179590//ihgs-pyxJ_large.jpg
IHSG Merosot 154 Poin ke Level 8.117 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499//ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490//ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179486//ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-pyZr_large.jpg
IHSG Pekan Ini Diprediksi Bergerak di Level 8.400
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement