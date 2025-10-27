IHSG Sesi I Kebakaran, Anjlok ke Level 8.028

Indeks saham turun 243,38 poin atau 2,94% ke level 8.028,34. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks saham turun 243,38 poin atau 2,94% ke level 8.028,34.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, Senin (27/10/2025), indeks sempat dibuka di level 8.322,22 dan menyentuh rekor tertinggi baru di 8.355.

Total nilai transaksi tercatat sebesar Rp17,77 triliun dengan volume 23,56 miliar lembar saham dari 1,91 juta kali transaksi. Sebanyak 573 saham turun, 164 naik, dan 219 stagnan.

Sektor energi memimpin pelemahan dengan penurunan 4,45%, disusul sektor properti jatuh 4,53%, serta infrastruktur yang terkoreksi 3,05%.

Sektor bahan baku dan transportasi juga turun masing-masing 2,65% dan 2,39%.

Penurunan meluas juga tampak pada indeks sektoral lain, di antaranya keuangan, konsumer, dan teknologi.

Dari indeks utama, LQ45 turun 1,24% ke 817,87. ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) terkoreksi 3,18% ke 281,12.