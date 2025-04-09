IHSG Diprediksi Loyo, Siap-Siap Anjlok pada Level 5.700-5.800

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi lanjutkan pelemahan pada perdagangan hari ini. IHSG mengalami sell-off kemarin sebagai bentuk penyesuaian dari pelemahan signifikan indeks Wall Street, bursa global dan regional lain yang juga cenderung melemah signifikan selama libur Idul Fitri.

“IHSG masih rawan pelemahan lanjutan ke kisaran 5.700-5.800,” kata Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dalam risetnya pada Rabu (9/4).

Salah satu pemicunya adalah kondisi IHSG yang relatif kuat kemarin dengan bertahan di atas critical support level Rp5.950. Pasalnya belum ada perkembangan signifikan mengenai isu tarif di Indonesia.

Adapun pemerintah telah mempersiapkan delegasi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan AS dan membawa sejumlah penawaran. Akan tetapi, hingga menjelang batas waktu implementasi, belum ada tanggapan dari Pemerintah AS. Dengan demikian, tarif akan tetap diberlakukan sesuai dengan pengumuman tanggal 2 April 2025 lalu

Meski demikian, asa positif bagi IHSG masih ada. Sejumlah pemangku kepentingan, termasuk OJK dan SRO (Self Regulatory Organization) melakukan pertemuan malam kemarin (8/3/2025).