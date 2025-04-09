Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Loyo, Siap-Siap Anjlok pada Level 5.700-5.800

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |08:00 WIB
IHSG Diprediksi Loyo, Siap-Siap Anjlok pada Level 5.700-5.800
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi lanjutkan pelemahan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi lanjutkan pelemahan pada perdagangan hari ini. IHSG mengalami sell-off kemarin sebagai bentuk penyesuaian dari pelemahan signifikan indeks Wall Street, bursa global dan regional lain yang juga cenderung melemah signifikan selama libur Idul Fitri. 

“IHSG masih rawan pelemahan lanjutan ke kisaran 5.700-5.800,” kata Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dalam risetnya pada Rabu (9/4).

Salah satu pemicunya adalah kondisi IHSG yang relatif kuat kemarin dengan bertahan di atas critical support level Rp5.950. Pasalnya belum ada perkembangan signifikan mengenai isu tarif di Indonesia. 

Adapun pemerintah telah mempersiapkan delegasi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan AS dan membawa sejumlah penawaran. Akan tetapi, hingga menjelang batas waktu implementasi, belum ada tanggapan dari Pemerintah AS. Dengan demikian, tarif akan tetap diberlakukan sesuai dengan pengumuman tanggal 2 April 2025 lalu

Meski demikian, asa positif bagi IHSG masih ada. Sejumlah pemangku kepentingan, termasuk OJK dan SRO (Self Regulatory Organization) melakukan pertemuan malam kemarin (8/3/2025). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176026//saham-8N5P_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers dan Losers Pekan Ini: NTBK Meroket 146%, FILM Terjun Bebas 30%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3175987//ihsg-emoG_large.jpg
IHSG Sepekan Tembus 8.257, Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175872//menkeu_purbaya-Ss15_large.jpg
Cerita Purbaya Sebulan Jadi Menkeu: Enggak Berhenti-berhenti, Capek Juga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175829//ihsg_sesi_i-9lkd_large.jpg
IHSG Sesi I Koreksi ke Level 8.229
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175780//ihsg-VjgR_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.259 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/278/3175722//purbaya-iW4Z_large.jpg
Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Pamer IHSG Naik Kencang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement