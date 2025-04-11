OJK: 21 Emiten Buyback Tanpa RUPS, Nilainya Rp15 Triliun

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 21 emiten telah menyampaikan rencana untuk melaksanakan pembelian kembali saham (buyback) tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengungkapkan bahwa total nilai anggaran dana buyback dari 21 emiten tersebut mencapai Rp14,97 triliun atau hampir Rp15 triliun.

"Hingga 9 April 2025 terdapat 21 emiten yang berencana untuk melaksanakan buyback tanpa RUPS dengan total nilai anggaran dana buyback sebesar Rp14,97 triliun, hampir Rp15 triliun," ujar Inarno dalam konferensi pers RDKB OJK, Jumat (11/4/2025).

1. Buyback Tanpa RUPS

Dari 21 emiten yang telah menyampaikan rencana tersebut, Inarno menyampaikan sebagian besar telah mulai merealisasikan aksi korporasi ini.

"Dari 21 emiten, 15 emiten telah melakukan pelaksanaan buyback tanpa RUPS dengan realisasi hampir mencapai 3 persen yaitu mencapai Rp430 miliar," jelasnya.

Inarno menilai bahwa ruang untuk pelaksanaan buyback saham tanpa RUPS masih cukup besar, mengingat realisasi baru mencapai sebagian kecil dari total anggaran yang direncanakan.