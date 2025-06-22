Cek Rekening! BRI Salurkan BSU 2025 Rp600.000

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI salah satu bank yang menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025.

Bantuan ini disalurkan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah tantangan kenaikan harga kebutuhan pokok. Bantuan yang diberikan senilai Rp600.000,00.

1. Pembagian BSU

Pembagian BSU merupakan bagian dari rancangan strategis nasional yang bertujuan untuk memperkokoh ketahanan ekonomi masyarakat.

Program ini memastikan kesejahteraan para pekerja terus terjaga. Pada tahun 2020 dan 2022, bank milik negara ini telah melakukan penyaluran bantuan bagi pekerja di seluruh Indonesia. Ini bukan pertama kalinya BRI menjalankan tugas ini

Agustya Hendy Bernadi Corporate Secretary BRI menyatakan keterlibatan BRI dalam program bantuan pemerintah adalah bentuk konkret komitmen perusahaan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.