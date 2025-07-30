Kadin Sebut Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5% di Semester II-2025

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5% pada semester II-2025 sangat mungkin dicapai.

Dia menilai, capaian tersebut besar kemungkinan bisa diraih asalkan pemerintah mampu mengoptimalkan belanja negara, menggerakkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta membangun kembali kepercayaan pelaku usaha.

“Jadi kalau kita lihat di semester 2 ini, kita berharap harusnya bisa ditingkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa menjadi 5% kembali," kata Aviliani dalam acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025, Rabu (30/7/2025).

"Memang dengan syarat. Pertama adalah kita harapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ini mulai bisa belanja lagi,” lanjutnya.

Aviliani menyoroti pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi tercatat negatif akibat terhambatnya belanja pemerintah.