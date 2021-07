JAKARTA - Keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 akan diumumkan malam ini. Keputusan penetapan PPKM level 4 atau level 3 ini pastinya akan ditunggu oleh investor sebelum pembukaan perdagangan besok, Senin (26/7/2021).

Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, dengan adanya wacana pelonggaran PPKM Level 4 mulai pekan depan bisa menjadi sentimen positif untuk pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Ini perkiraan bisa menjadi positif IHSG nya kalau pengetatan PPKM mulai berkurang meskipun dampaknya bisa saja meningkatkan kembali penyebaran covid. Namun, adanya relaksasi ini dianggap berita positif yang dapat meningkatkan aktivitas bisnis," ujar Reza kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (25/7/2021).

Reza menambahkan, pergerakan IHSG pekan depan diprediksi masih akan terkonsolidasi dengan support 5.900 dan resistance 6.100. Menurutnya, pemberitaan terkait dengan penyebaran Covid-19 masih menjadi perhatian pelaku pasar.

"Meski di sisi lain pelaku pasar juga memperhatikan sejumlah pemberitaan per emiten," kata dia.

Sementara itu, dari sentimen global, perhatian investor masih seputar pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah terutama di AS, CHina, dan Eropa. Kemudian, ada pertemuan The Fed dimana pelaku pasar akan mencermati langkah The Fed dalam merespon mulai tumbuhnya kegiatan bisnis di AS.

"Sektor (saham) farmasi, bank, konstruksi bisa jadi pilihan (investor)," ucapnya.