JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang telah memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Selain itu, MNC Sekuritas juga senantiasa berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabahnya termasuk mewujudkan keinginan nasabah untuk membahagiakan buah hatinya.

Nasabah MNC Sekuritas Eka Kurnia dan istrinya, Tien Kartini, memberikan hadiah berupa saham untuk ulang tahun ke-4 putri mereka yang bernama Tyara Rinjani Almahyra.

Eka dan Tien memberikan hadiah berupa saham emiten PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebanyak 10 lot atau 1.000 lembar. Alasan pemilihan saham BBRI adalah karena BBRI memiliki fundamental yang bagus, termasuk salah satu market cap terbesar kedua di IHSG dan memungkinkan ditabung untuk jangka panjang hingga si anak besar nanti.

Baca Juga: MNC Sekuritas: Ini Manfaat & Peluang Cuan dari Aksi Stock Split

“Hadiah mainan kami rasa sudah terlalu umum sehingga kami memilih untuk memberikan hadiah yang lebih bermanfaat untuk masa depan anak kami. Dengan memberi hadiah saham, secara tidak langsung kami ingin mengajarkan anak kami untuk menabung dan belajar berinvestasi sedini mungkin walaupun si anak masih belum mengerti,” jelas Eka, yang sudah menjadi nasabah MNC Sekuritas sejak September 2020 ini.

Eka menambahkan keinginannya dan sang istri untuk dapat secara rutin memberikan hadiah saham untuk ulang tahun anak mereka. Eka berharap dari hadiah saham pula, anaknya akan memiliki hak dividen setiap tahunnya untuk membeli barang keinginannya sendiri tanpa meminta uang jajan dari orang tuanya.

Baca Juga: Kisah Istimewa Nasabah MNC Sekuritas: Kupinang Kau dengan Mahar Saham

MNC Sekuritas sangat mendukung niat baik dari nasabah MNC Sekuritas Eka Kurnia dan Tien Kartini. Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo mengungkapkan hal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi orang tua lain yang ingin memberikan hadiah bermanfaat untuk buah hati mereka.

“Mengajarkan anak untuk berinvestasi dapat dimulai sejak dini. Memberikan hadiah berupa saham sebagai kado ulang tahun anak seperti yang dilakukan pasangan Eka Kurnia dan Tien Kartini merupakan salah satu contoh yang baik karena diharapkan sang anak bisa merasakan manfaatnya di masa yang akan datang,” tutup Thomas.

Untuk diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit usaha milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan di bawah naungan MNC Group. Berdiri sejak 31 tahun yang lalu, MNC Sekuritas senantiasa menjunjung komitmen tinggi untuk dapat mendukung transaksi saham Anda. Segera buka rekening saham melalui aplikasi MNC Trade New di mana saja dan kapan saja. MNC Sekuritas , Invest with The Best!