JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan. Dalam rangka meningkatkan edukasi dan literasi pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan mengembangkan sayap seperti menyediakan produk investasi reksa dana hasil kerja sama dengan Manajer Investasi (MI).

Menjelang peluncuran aplikasi MotionTrade dari MNC Sekuritas, kita perlu mengenal lebih dekat seluk beluk dunia investasi. Salah satunya ialah memahami keberadaan dan peran Manajer Investasi. Manajer Investasi merupakan pihak yang mengelola portofolio efek bagi para nasabah termasuk di antaranya produk reksa dana.

Manajer Investasi (MI) bertugas mengelola aset dengan mengalokasikan dana nasabah sesuai jenis reksa dana yang sudah dipilih. Selain itu, MI juga bertugas untuk memilih instrumen investasi yang akan dibeli sehingga dapat memudahkan nasabah.

Manajer Investasi akan menghitung berdasarkan pertimbangan segala aspek, sehingga keberhasilan investasi reksa dana akan sangat dipengaruhi oleh keterampilan Manajer Investasi dalam mengelola portofolio.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas bekerja sama dengan sejumlah Manajer Investasi dalam menyediakan berbagai pilihan produk reksa dana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Keberadaan produk alternatif selain saham, yaitu reksa dana dalam aplikasi MotionTrade diharapkan dapat membuat investasi semakin mudah dan praktis karena dapat diakses melalui satu aplikasi saja.

