JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

HUT Republik Indonesia ke-77 telah berlalu, namun semangat kemerdekaan harus tetap dipertahankan demi meraih kemerdekaan diri. Di masa modern saat ini, merdeka dapat dimaknai dengan berbagai cara, salah satunya merdeka finansial.

Kemerdekaan finansial tentunya membutuhkan perjuangan dalam menyusun strategi keuangan, seperti berinvestasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Investasi memang tidak lepas dari risiko, sehingga Anda perlu selektif dalam memilih investasi yang menghasilkan cuan dengan risiko terukur, salah satunya reksa dana pasar uang.

MNC Sekuritas menggandeng Reliance Manajer Investasi dalam mengadakan promo Cuan Merdeka 2022. Agar Anda cuan maksimal, dapatkan cashback Unit Penyertaan Reksa Dana Reliance Pasar Uang (RPU) sebesar Rp50.000 dengan pembelian Reksa Dana Reliance Pasar Uang (RPU) minimum Rp1,5 juta di aplikasi MotionTrade. Informasi lebih lanjut tentang promo ini dapat Anda lihat melalui link: http://bit.ly/promoRelianceMT2

Mumpung masih ada, buruan ikutan promonya karena hanya berlaku sampai 15 September 2022! Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience.

Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!