Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Utang Rp9 Juta Jadi Rp19 Juta Bikin Nasabah AdaKami Bunuh Diri akibat Teror, Netizen Geram

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |12:00 WIB
Utang Rp9 Juta Jadi Rp19 Juta Bikin Nasabah AdaKami Bunuh Diri akibat Teror, Netizen Geram
Pinjaman online bikin nasabahnya bunuh diri. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media social adanya nasabah platform pinjaman online (pinjol) AdaKami yang diduga bunuh diri karena teror oknum petugas penagih utang atau desk collection (DC) yang tidak patut.

Dikutip dari akun Twitter @rakyatvsoinjol, Kamis (21/9/2023), korban diketahui berinisial K, berjenis kelamin pria, sudah berkeluarga dan memiliki anak berumur tiga tahun. Korban dikabarkan mengakhiri hidupnya pada Mei 2023.

K disebut meminjam uang di AdaKami sebesar Rp9,4 juta. Namun, jumlah pinjaman tersebut membengkak, di mana dana yang harus dikembalikan korban menjadi hampir Rp19 juta. Besarnya dana yang harus dikembalikan disebut karena kebijakan biaya layanan pada platform AdaKami yang hampir 100% dari dana pinjaman.

Terkait peristiwa ini, warganet mempertanyakan kebijakan regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang belum mengatur perihal besaran biaya layanan pada platform pinjaman online.

Adapun, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebenarnya telah mengatur dalam code of conduct AFPI bahwa, jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193179/ketua_ojk_mahendra-QxTo_large.jpeg
Perketat Aturan Free Float, OJK Rilis Sederet Program Strategis Pasar Modal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193146/ketua_ojk_mahendra-d2RW_large.jpeg
OJK Sebut Pergeseran Struktur Investor Bursa Domestik, Lebih Besar dari Negara Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192049/ojk-7ugW_large.jpg
OJK Terbitkan Aturan Baru Paylater, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191770/paylater-9Hoz_large.png
Aturan Baru Paylater Resmi Berlaku: Dari Penyelenggara hingga Penagihan, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190374/ojk-4Csd_large.jpg
Viral Debt Collector Kalibata Dikeroyok hingga Tewas, OJK Perketat Aturan Penagihan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189877/ipo_emiten_di_bei-qZYI_large.jpg
OJK Buka Suara soal Belum Ada BUMN IPO Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement