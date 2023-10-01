Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Edukasi Literasi Keuangan MNC Life di Era Globalisasi Sangat Diperlukan

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |17:17 WIB
Edukasi Literasi Keuangan MNC Life di Era Globalisasi Sangat Diperlukan
MNC Life Gelar Literasi Keuangan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Content Creator Huda Kurniawati menyambut baik kolaborasi bersama PT MNC Life Assurance (MNC Life) dalam kegiatan Class Pastry di Hotel 101 Urban, Jakarta, Minggu (1/10/2023). Di mana MNC Life pada kali ini memberikan edukasi literasi keuangan kepada para peserta Class Pastry.

Huda mengatakan bahwa adanya edukasi yang diberikan MNC Life kali pada hari ini sangat diperlukan oleh para peserta yang mayoritasnya adalah para ibu-ibu influencer.

Pasalnya dengan adanya edukasi literasi ini akan memberikan pemahaman yang penting bagi mereka dalam mempersiapkan masa depan pendidikan dan kesehatan bagi keluarganya.

"Aku sangat tertarik banget ya dari program MNC life yang dipaparkan tadi (program tabungan terproteksi). Karena apa? Karena program ini juga bisa membuat usaha bagi kita untuk menjadi seorang agen dan juga untuk investasi jangka panjang," katanya.

Ia berharap bahwa kedepannya dapat terjalin kolaborasi lagi yang menarik dan lebih seru dengan MNC Life dalam kegiatan yang berkaitan dengan literasi keuangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165161/mnc_life-luhM_large.jpg
MNC Life Dukung Olimpiade Genomik Indonesia 2025, Berikan Proteksi Jiwa bagi Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/622/3164848/mnc_life-FRD0_large.jpg
MNC Life Gandeng Klinik First Care, Pasien Dapat Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157201/mnc_life-cadf_large.jpg
MNC Life Dukung Pemberdayaan Perempuan Lewat Wirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153064/mnc_life-NsRi_large.jpg
Didukung MNC Life, Jakarta Sky Fun Run 2025 Jadi Kolaborasi Transportasi, Gaya Hidup dan Ekonomi Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/622/3153062/mnc_life-huiw_large.jpg
MNC Life Hadirkan Proteksi Jiwa di Jakarta Sky Fun Run 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152796/mnc_life_raih_penghargaan-dBoq_large.jpg
Ajang 500 Most Outstanding Women 2025, MNC Life Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Industri Asuransi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement