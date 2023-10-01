Edukasi Literasi Keuangan MNC Life di Era Globalisasi Sangat Diperlukan

JAKARTA - Content Creator Huda Kurniawati menyambut baik kolaborasi bersama PT MNC Life Assurance (MNC Life) dalam kegiatan Class Pastry di Hotel 101 Urban, Jakarta, Minggu (1/10/2023). Di mana MNC Life pada kali ini memberikan edukasi literasi keuangan kepada para peserta Class Pastry.

Huda mengatakan bahwa adanya edukasi yang diberikan MNC Life kali pada hari ini sangat diperlukan oleh para peserta yang mayoritasnya adalah para ibu-ibu influencer.

Pasalnya dengan adanya edukasi literasi ini akan memberikan pemahaman yang penting bagi mereka dalam mempersiapkan masa depan pendidikan dan kesehatan bagi keluarganya.

"Aku sangat tertarik banget ya dari program MNC life yang dipaparkan tadi (program tabungan terproteksi). Karena apa? Karena program ini juga bisa membuat usaha bagi kita untuk menjadi seorang agen dan juga untuk investasi jangka panjang," katanya.

Ia berharap bahwa kedepannya dapat terjalin kolaborasi lagi yang menarik dan lebih seru dengan MNC Life dalam kegiatan yang berkaitan dengan literasi keuangan.