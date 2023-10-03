BEI Pantau Ketat Pergerakan Saham GEMA, ACST dan SEMA

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau ketat pergerakan tiga saham yakni PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA), PT Acset Indonusa Tbk (ACST) dan PT Semacom Integrated Tbk (SEMA).

Ketiga saham masuk dalam radar Unusual Market Activity (UMA) karena peningkatan harga pada tiga saham per 2 Oktober 2023.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya peningkatan harga saham GEMA, ACST, SEMA yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Selasa (3/10/2023).

Untuk saham GEMA, emiten kontraktor interior dan produsen furnitur terkemuka ini menunjukkan gerak saham yang naik secara signifikan, menguat 49,62% pada 5 hari terakhir perdagangan. Adapun, saham GEMA ditutup naik juga pada perdagangan kemarin dengan menguat 22,50% di level 392.

Selanjutnya saham ACST, emiten anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) ini juga mengalami peningkatan yang signifikan. ACST terpantau ditutup menguat 15,84% ke level 234 pada perdagangan Senin dan dalam sepekan sudah naik 12,50%.

Terakhir ada saham SEMA, emiten produsen panel listrik ini juga naik 16,67% ke level 119 pada perdagangan kemarin dan menguat hingga 29,35% pada sepekan terakhir.