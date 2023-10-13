MNC Life Serahkan Klaim Meninggal Dunia ke Ahli Waris dan Santunan Tunai di Jember

JAKARTA – MNC Life menyerahkan klaim meninggal dunia dan klaim santunan tunai harian rawat inap, kepada santri di sebuah pondok pesantren Jember. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada nasabah.

Menurut Businiss Direktur KPM Jember MNC Life Assurance yang juga Caleg Perindo DPR, Faida, penyerahan santunan duka kepada ahli waris sebagai bentuk tanggung jawab MNC Life kepada mereka.

“Diharapkan santunan ini dapat di gunakan sebagaimana mestinya,” ujar Faida, Jumat (13/10/2023).

Keluarga Nasabah MNC Life M Mahdi mendapat santunan senilai Rp50 juta. Klaimtersebut langsung diberikan kepada orang tua korban secara simbolis oleh Direktur KPM Jember MNC Life Assurance di Ponpes tersebut.

Ahli Waris Lilik Hasanah yang menerima santuna tersebut menyampaikanterima kasih atas pemberian santunan dari MNC Life. Dirinya pun berharap MNC Life terus maju dan memberikan kabaikan kepadan masyarakat terutama para nasabahnya.

Selain memberikan santunan kematian kepada ahli waris. Dalam kesempatan yang sama juga diserahkan klaim santunan tunai harian rawat inap kepada Masya Zanubah Sukainah, yang sakit selama dua hari di rumah sakit sebesar Rp800 ribu.

Santunan tersebut juga langsung diberikan kepada orang tuanya, yang merupakan Ketua Yayasan Roudatus Syabab.