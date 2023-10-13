MNC Life Jadi Lembaga Asuransi yang Dipercaya Masyarakat, Ini Buktinya

JAKARTA - Caleg Perindo Zaenul Hasan mengapresiasi kecepatan MNC Life memberikan santunan kepada santri maupun keluarganya yang meninggal dunia maupun sakit.

Di mana MNC Life menyerahkan klaim meninggal dunia dan klaim santunan tunai harian rawat inap, kepada santri di sebuah pondok pesantren Jember. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada nasabah.

“Hal ini tentu merupakan nilai positif untuk MNC Life sebagai lembaga asuransi yang dipercaya dan mainded bagi masyarakat luas,” ujarnya, Jumat (13/10/2023).

Sementara itu, Businiss Direktur KPM Jember MNC Life Assurance yang juga Caleg Perindo DPR, Faida mengatakan, penyerahan santunan duka kepada ahli waris sebagai bentuk tanggung jawab MNC Life kepada mereka.

“Diharapkan santunan ini dapat di gunakan sebagaimana mestinya,” ujar Faida.

Keluarga Nasabah MNC Life M Mahdi mendapat santunan senilai Rp50 juta. Klaimtersebut langsung diberikan kepada orang tua korban secara simbolis oleh Direktur KPM Jember MNC Life Assurance di Ponpes tersebut.