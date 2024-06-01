Harga BBM Shell Turun per 1 Juni 2024, Ini Daftarnya Terbarunya

JAKARTA - Harga BBM yang dijual Shell Indonesia mengalami penurunan. Harga terbaru ini mulai berlaku hari ini, Sabtu (1/6/2024).

Melansir website Shell, Harga BBM jenis Shell Super turun dari Rp15.530 per liter menjadi Rp14.580. Sementara itu, harga BBM Shell V-Power turun dari Rp16.350 per liter menjadi Rp15.400.

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis Shell dalam websitenya.

Daftar harg BBM Shell yang mulai berlaku 1 Juni 2024:

Shell Super Rp14.580

Shell V-Power Rp15.400

Shell V-Power Diesel Rp15.340

Shell Diesel Extra Rp14.670

Shell V-power Nitro+ Rp15.630