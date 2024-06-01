Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Shell Turun per 1 Juni 2024, Ini Daftarnya Terbarunya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |07:20 WIB
Harga BBM Shell Turun per 1 Juni 2024, Ini Daftarnya Terbarunya
Harga bbm shell Indonesia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM yang dijual Shell Indonesia mengalami penurunan. Harga terbaru ini mulai berlaku hari ini, Sabtu (1/6/2024).

Melansir website Shell, Harga BBM jenis Shell Super turun dari Rp15.530 per liter menjadi Rp14.580. Sementara itu, harga BBM Shell V-Power turun dari Rp16.350 per liter menjadi Rp15.400.

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis Shell dalam websitenya.

Daftar harg BBM Shell yang mulai berlaku 1 Juni 2024:

Shell Super Rp14.580

Shell V-Power Rp15.400

Shell V-Power Diesel Rp15.340

Shell Diesel Extra Rp14.670

Shell V-power Nitro+ Rp15.630

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188475/spbu-JGtW_large.jpg
Harga BBM Terbaru di Shell, Vivo dan BP Usai Stok Tersedia, Kompak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186972/bbm_pertamina-RGYu_large.jpg
Harga BBM Terbaru per 1 Desember 2025 di Pulau Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186958/bbm_pertamina-J4rC_large.jpg
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Desember 2025: Semua Kompak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186952/bbm_shell-sIVN_large.jpg
Harga BBM Shell dan BP Kompak Naik per 1 Desember 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186948/bbm_pertamina-4AeJ_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Mulai Hari Ini 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186888/harga_bbm-BzD6_large.jpg
Resmi Naik! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina per 1 Desember, dari Pertalite hingga Pertamax
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement