HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Kekayaaan Fadli Zon di LHKPN

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |06:02 WIB
Daftar Kekayaaan Fadli Zon di LHKPN
Harta kekayaan Fadli Zon (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar kekayaan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebagai Menteri, Fadli Zon diwajibkan menyetorkan LHKPN ke KPK.

1. Harta kekayaan Fadli Zon

Lalu berapa harta kekayan Fadli Zon? Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan oleh Fadli Zon saat menjadi Anggota DPR dari Fraksi Gerindra pada 10 September 2024, diketahui bahwa dia memiliki harta kekayaan total bersih sekitar Rp34.933.909.613 atau Rp34,9 miliar.

Dalam laporan LHKPN tersebut, Fadli Zon merinci aset yang dimilikinya, meliputi berbagai jenis kekayaan seperti properti, kendaraan, harta bergerak lainnya, surat berharga, simpanan kas, serta jumlah utang yang dimilikinya.

2. Pameran Lukisan Yos Suprapto

Nama Fadli Zon kini cukup menarik perhatian usai menanggapi pameran lukisan Yos Suprapto yang dibatalkan.

Fadli Zon, mengungkapkan mengatakan batalnya pameran tunggal seni rupa karya Yos Suprapto berjudul "Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional karena ada lukisan yang tidak pantas dan tidak sesuai tema.

Halaman:
1 2
