HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Solar dan Pertalite 1 Juli 2024 Tidak Naik

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |04:09 WIB
Harga bbm subsidi tidak naik (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA — Kementerian ESDM menyangkal kabar kenaikan harga solar dan pertalite pada bulan Juli 2024.

"Pertalite yang JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) belum disesuaikan, seperti Solar. Kalau Pertamax Cs mungkin," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dilansir dari Antara, Minggu (30/6/2024).

Namun, Agus menyatakan bahwa sampai sekarang belum diputuskan apakah harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax series dan Dex series akan naik atau tidak.

“Sampai saat ini belum disesuaikan, kalau BBM umum nonsubsidi (Pertamax series dan Dex series) ditetapkan oleh badan usaha, sepanjang dalam kisaran harga formulasinya," katanya.

Hingga saat ini, Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) berada di kondisi yg cukup stabil. Namun, Agus mengatakan masih ada beban berat dari nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

"Kalau harga minyak ICP masih stagnan, namun yang berat kursnya," katanya.

Hingga 27 Juni 2024, Bank Indonesia mencatat nilai tukar Dolar AS berada di level Rp16.324. Sementara, untuk ICP sampai 27 Juni 2024 berada di level USD79,12 per barel.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan bahwa kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi untuk Juli 2024 saat ini sedang menjadi bahan pertimbangan bagi pertamina

"Ini yang sedang kami tinjau,” kata Irto

